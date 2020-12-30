المؤبد لـ5 إرهابيين مصريين في قضية داعش النزهة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قضت محكمة مصرية أمس بالسجن المؤبد لمتهمين اثنين لاتهامهما بحيازة مفرقعات والانضمام لتنظيم داعش في القضية المعروفة بخلية (داعش النزهة). وقررت محكمة جنايات القاهره المنعقدة بمجمع محاكم طرة أمس إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب. وأسندت النيابة للمتهمين أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 28 ديسمبر 2015، قاما بتأسيس جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم دعش الإرهابى. وأسندت النيابة للمتهمين أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 28 ديسمبر 2015، قاما بتأسيس جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم دعش الإرهابى. على الصعيد نفسه عاقبت المحكمة ثلاثة متهمين بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بـ (خلية الشرابية) بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحرق عربة قطار.

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