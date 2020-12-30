شكرا لقرائتكم خبر موسي: زعيم الإخوان في تونس فاسد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصفت رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي، رئيس البرلمان راشد الغنوشي بـ(الفاسد).

وقالت في مؤتمر صحفي «إن حركة النهضة الإخوانية وحلفاءها يتجهون نحو الحكم الفردي في السلطة التشريعية، على خلفية تضمين نقطة إضافية في تقرير لمكتب مجلس النواب الذي انعقد مطلع الشهر الجاري لم يتم التداول فيها.. وفقا لقناة (العربية).

وأشارت إلى أن تقرير الثالث من ديسمبر الجاري تضمن تعيين أسامة الخليفي رئيسا لكتلة قلب تونس ونائبين له، مبينة أن هذه النقطة كان من المفروض أن تعرضها بنفسها باعتبارها مكلفة بشؤون النواب، غير أن ذلك لم يتم.

وتحدثت رئيسة كتلة الدستوري الحر، عن التجاوزات القانونية والإدارية الأخرى التي ارتكبها البرلمان برئاسة (زعيم الإخوان) راشد الغنوشي، وفق تعبيرها، مشيرة إلى أن أسبوع الجهات لم يتم إقراره أيضا في صلب مجلس النواب.

وشددت على أن لرئيس البرلمان إرادة واضحة في عدم عقد اجتماع لمكتب المجلس لتحديد مواعيد مناقشة اللوائح ومن بينها لائحة الدستوري الحر المتعلقة بإدانة العنف ضد المرأة، مشيرة إلى اعتماده على فتاوى تخالف النظام الداخلي للمجلس كعدم الالتزام بمدة الشهر.