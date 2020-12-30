طائرة مسيرة تقصف سيارة في إدلب

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وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية إن طائرة مسيرة يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي استهدفت شاحنة صغيرة على طريق سلقين بريف إدلب الغربي، مشيرا إلى أنه لم تحدد هوية من كان بداخل السيارة.وأكد المصدر أن السيارة أصيبت بأضرار بسيطة ولم تقع أي إصابات بشربة، وقال السكان إن السيارة تعرضت لاستهداف بصاروخ وكان بداخلها شخصان تم نقلهما إلى مدينة سلقين.
وشهدت محافظة إدلب استهدافا متكررا من طائرات مسيرة تابعة للتحالف الدولي لسيارات قيادات من فصائل تقول إنها متشددة.
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