192 طنا من السلال الغذائية السعودية لمسلمي الروهينجا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 192 طنا و600 كجم من السلال الغذائية لمصلحة لاجئي الروهينجا في مخيم أوخيا بمنطقة كوكس بازار بجمهورية بنجلاديش استفاد منها 9.000 فرد، وذلك بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي، ضمن حملة إغاثية شاملة تنفذها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لتقديم العون الغذائي للاجئي الروهينجا والأسر الفقيرة في بنجلاديش.

على صعيد آخر وزع المركز مواد إيوائية شملت 1.577 حقيبة شتوية و3.154 بطانية كبيرة للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية الأكثر احتياجا في عدد من المحافظات اللبنانية، استفاد منها 1.577 عائلة بواقع 7.885 فردا.



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