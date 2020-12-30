السجن مدى الحياة لـ90 تركيا

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وبدأت المحاكمة، التي ركزت على الوقائع التي جرت في مقر القوات البرية في أنقرة، في عام 2017 وشملت ما مجموعه 132 متهما.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت محكمة في أنقرة أمس أحكاما بالسجن مدى الحياة بحق 92 متهما، بينهم عسكريون بارزون سابقون، بعد إدانتهم بمحاولة انتهاك النظام الدستوري، وذلك في محاكمة مرتبطة بالانقلاب الفاشل الذي نفذه فصيل من الجيش عام 2016.وبدأت المحاكمة، التي ركزت على الوقائع التي جرت في مقر القوات البرية في أنقرة، في عام 2017 وشملت ما مجموعه 132 متهما.

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