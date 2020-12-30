30 مدرعة أمريكية للجيش العراقي

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وأوضحت أنه تم تقديم المركبات أمس الأول الاثنين لفرقة القيادة الخاصة والكائنة في قاعدة الأسد الجوية، وسيستخدمها الجيش العراقي في دورياته.ولفتت السفارة إلى أن هذه المساهمة تأتي باعتبارها جزءا من خطة أكبر لمكتب التعاون الأمني التابع للجيش (الأمريكي-العراقي) لدعم فرقة القيادة الخاصة في تأمين مركز بغداد.
وشددت على أن الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة الجيش العراقي في الحفاظ على أمن العراق وبغداد. وكانت السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء في بغداد تعرضت لعدد من الهجمات الصاروخية. وتتهم الولايات المتحدة ميليشيات عراقية مدعومة من إيران بشن هذه الهجمات.
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