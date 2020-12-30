الشويهدي: تركيا تواصل نشر المرتزقة في ليبيا

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وقال الشويهدي «إن الحضور الروسي ربما يتمثل في بعض خبراء التدريب، أو إصلاح السلاح الروسي الموجود في ليبيا منذ عقود عديدة»، ورأى أن الموقف الروسي تجاه الجانب الذي تدعمه، وهو الجيش، يظل موقفا يمكن أن تتخلى عنه روسيا في أي لحظة.وأكد أن سحب روسيا بضع عشرات من الخبراء والفنيين أسهل بكثير مما قد تفعل تركيا، والتي أنشأت قواعد وجلبت عشرات الآلاف من المرتزقة الذين نشرتهم في غرب ليبيا.
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