شكرا لقرائتكم خبر الشويهدي: تركيا تواصل نشر المرتزقة في ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتبر المحلل في الشأن العام الليبي حامد الشويهدي أن روسيا قد تكون أقل تأثيرا في الحالة الليبية، نظرا لأن ما يثار حول وجود عناصر روسية تدعم الجيش هو مجرد معلومات تطرح دون إثبات ملموس.

وقال الشويهدي «إن الحضور الروسي ربما يتمثل في بعض خبراء التدريب، أو إصلاح السلاح الروسي الموجود في ليبيا منذ عقود عديدة»، ورأى أن الموقف الروسي تجاه الجانب الذي تدعمه، وهو الجيش، يظل موقفا يمكن أن تتخلى عنه روسيا في أي لحظة.

وأكد أن سحب روسيا بضع عشرات من الخبراء والفنيين أسهل بكثير مما قد تفعل تركيا، والتي أنشأت قواعد وجلبت عشرات الآلاف من المرتزقة الذين نشرتهم في غرب ليبيا.