طهران تؤجل قانون تكثيف البرنامج النووي

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وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني عارض مشروع القانون، قائلا «إنه يضر بالجهود الدبلوماسية»، بينما قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، في مقابلة أجريت معه أخيرا «إن مشروع القانون لم يخصص أموالا لتنفيذ القانون، الذي يدعو الحكومة لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% على الفور».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجلت الحكومة الإيرانية تنفيذ التشريع المثير للجدل في البرلمان، الذي أمر بالتكثيف الفوري لبرنامج تخصيب اليورانيوم في البلاد، الذي صدر في أعقاب اغتيال العالم محسن فخري زاده.وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني عارض مشروع القانون، قائلا «إنه يضر بالجهود الدبلوماسية»، بينما قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، في مقابلة أجريت معه أخيرا «إن مشروع القانون لم يخصص أموالا لتنفيذ القانون، الذي يدعو الحكومة لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% على الفور».

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