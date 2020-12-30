تدمير مستودعات صواريخ حزب الله الإرهابي

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وأشار المرصد إلى أنه تتواجد في مرتفعات المنطقة الكثير من مستودعات الذخائر والأسلحة، لافتا إلى أن المنطقة تعد نقطة تخزين يستخدمها حزب الله قبل نقل الأسلحة والذخائر إلى داخل الأراضي اللبنانية.واستهدفت الصواريخ الإسرائيلية كتيبة للدفاع الجوي تابعة للنظام السوري في المنطقة، أثناء محاولتها التصدي للقصف الإسرائيلي، الأمر الذي أدى إلى مقتل أحد عناصر الكتيبة وإصابة خمسة آخرين بجراح.
وشنت إسرائيل خلال العام الحالي نحو 27 غارة وقصفا صاروخيا طال عدة محافظات سورية أغلبها تركز في ريف دمشق والقنيطرة.
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