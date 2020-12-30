السجن وإرشادات إجبارية ضد 8 بهائيين

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وقال المصدر «إن القاضي أصدر أحكاما بالسجن لمدة عامين على 6 أشخاص، والسجن عام للاثنين الآخرين»، وأشار إلى أن البهائيين الإيرانيين الثمانية لا يزالون طلقاء بكفالة بانتظار الاستئناف على الأحكام في الأسابيع المقبلة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت محكمة إيرانية عقوبات بالسجن على 8 بهائيين، 6 رجال وامرأتين، في مدينة بندر عباس، جنوبي البلاد، وفقا لتصريحات مصدر مطلع لموقع (صوت أمريكا).وقال المصدر «إن القاضي أصدر أحكاما بالسجن لمدة عامين على 6 أشخاص، والسجن عام للاثنين الآخرين»، وأشار إلى أن البهائيين الإيرانيين الثمانية لا يزالون طلقاء بكفالة بانتظار الاستئناف على الأحكام في الأسابيع المقبلة.

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