شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دانت المملكة العربية السعودية، بأشد وأقسى العبارات، العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن الأربعاء، وأوقع عدداً من القتلى والمصابين؛ وذلك وفق بيان صدر عن وزارة الخارجية. وجاء في البيان: «تدين حكومة المملكة العربية السعودية بأشد وأقسى العبارات، العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن، وأوقع عدداً من القتلى والمصابين، تزامناً مع وصول الطائرة التي تُقل رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة. إن هذا العمل الغادر الذي تقف خلفه قوى الشر ليس موجّهاً ضد الحكومة اليمنية الشرعية فحسب؛ بل ضد الشعب اليمني الشقيق بكامل أطيافه ومكوناته السياسية الذي ينشد الأمن والسلام والاستقرار والازدهار في الوقت الذي تقف قوى الظلام في طريق تحقيقه لتطلعاته، وتؤكد المملكة العربية السعودية تضامنها ووقوفها إلى جانب اليمن واليمنيين كما كانت منذ اليوم الأول، وكلها ثقة بأن حادثة اليوم لن تزيدهم إلا إصراراً وثباتاً في تحقيق طموحاتهم واستعادة شرعيتهم. خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وصادق التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين».

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