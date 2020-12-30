شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يختار كاثلين هيكس كأول امرأة لمنصب نائب وزير الدفاع والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الأربعاء كاثلين هيكس، نائبة لوزير الدفاع، لتكون أول امرأة تشغل المنصب إذا أقر مجلس الشيوخ الترشيح.

وتقود هيكس فريق بايدن الانتقالي بوزارة الدفاع (البنتاجون)، وهي مسؤولة سابقة في الوزارة وعملت مؤخراً بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهي مؤسسة بحثية في واشنطن.

كان بايدن قد أعلن في وقت سابق هذا الشهر اختيار الجنرال المتقاعد لويد أوستن، الذي كان يشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، لمنصب وزير الدفاع في إدارته.

وأعلن بايدن في بيان اختيار هيكس، مرشحة له لثاني أكبر منصب في البنتاجون، وكولين كال، مستشاره السابق للأمن القومي، لثالث أكبر منصب بالوزارة.

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