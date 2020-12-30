شكرا لقرائتكم خبر عن هادي يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق في انفجارات مطار عدن والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بتشكيل لجنة للتحقيق في تداعيات العمل الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي برئاسة وزير الداخلية وعضوية قيادات الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والسلطة المحلية في عدن؛ وذلك بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية، بحسب ما ذكرت «وكالة الأنباء اليمنية» الرسمية.

وتعرض مطار عدن إلى هجوم إرهابي بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة.

وأكد هادي خلال اتصال برئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك أن «الأعمال الإرهابية التي تفتعلها ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً والجماعات الإرهابية المتطرفة لن تثني الحكومة الشرعية عن ممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن ومواصلة جهودها الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار وجهود تطبيع الأوضاع في مختلف المحافظات وإنهاء الانقلاب».

ووجه هادي الحكومة «بالعمل بوتيرة عالية من العاصمة المؤقتة عدن والوقوف على احتياجات المواطن وتوحيد الجهود؛ لمواجهة تمرد وانقلاب ميليشيات الحوثي»، مؤكداً أن «اليمن يمر بمرحلة استثنائية تتطلب تضافر الجهود المخلصة لكافة القوى السياسية والحزبية والمجتمعية والوقوف صفاً واحداً؛ لمواجهة كافة التحديات من أجل الوصول إلى آفاق رحبة يسودها الأمن والاستقرار في ظل الدولة المدنية الاتحادية».

وقال الرئيس اليمني، إنه «مهما حاول المتربصون افتعال الأعمال الإرهابية فإن قوى الخير والنوايا الصادقة ستنتصر دوماً على قوى الشر وأدواتها المختلفة»، مشدداً على «ضرورة تعزيز الجهود الأمنية ورفع مستوى اليقظة والجاهزية؛ لمواجهة كافة التحديات».

وأكد هادي دعمه «للحكومة لما من شأنه تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف المحافظات وتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة»، مشيراً إلى أن «المرحلة الراهنة تتطلب من الحكومة تحمل الصعوبات ومواجهة التحديات الماثلة أمامها نتيجة الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي».

كانت هذه تفاصيل خبر هادي يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق في انفجارات مطار عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.