شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن محمد يزور «سوق اتصالات ماركت أو تي بي» في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، مساء الأربعاء، فعاليات «سوق اتصالات ماركت أو تي بي»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي ضمن الدورة 26 من مهرجان دبي للتسوق، وذلك في حديقة البرج بمنطقة وسط مدينة دبي. وقام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، بجولة في السوق الذي يضم 100 علامة تجارية محلية وعالمية متخصصة في التجزئة، و27 بائعاً للمأكولات وشاحنات الطعام، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهيّة الحيّة. وتوقف سموه في عددٍ من المنصات المشاركة في السوق منها منصة «mate.bike» التي تعرض مجموعة من الدراجات الهوائية الكهربائية، ومنصة «volk luxury» وهي ماركة تجارية إماراتية متنوعة تضم مجموعة العطور والنظارات والقبعات العصرية، ومنصة «dubai brand» التي تحمل منتجاتها المعروضة العلامة التجارية لإمارة دبي. كما قام سموه بجولة في ركن المأكولات الذي يضم سيارات الطعام التي تقدم مأكولات الشارع الكورية واليابانية والآسيوية، ومجموعة من المقاهي المحلية والعالمية كمقهى «أيسد بون» و «سول سين» و «ذا بتشر» و «غريبس آند ديتس» و «كشري سكوير» و «موشي» و«سيمي سويت» و«بَنز». وفي ختام زيارته قام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بالتقاط صورة جماعية مع فريق عمل مهرجان دبي للتسوق، وأثنى على جهودهم الكبيرة في إنجاح تنظيم المهرجان بفعالياته المتنوعة في جميع مناطق إمارة دبي. (وام)