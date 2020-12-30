شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» ينضم لبرنامج «ثقافتنا الرياضية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استضاف نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ضمن برنامج «ثقافتنا الرياضية» الذي ينظمه النادي عبر منصة «زووم» أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل وذلك ضمن توجهات النادي الرامية لأن تكون الرياضة والثقافة في بوتقة واحدة تسهم في بناء شخصية متكاملة لممارسي رياضات الدفاع عن النفس.

وقال سيف الزعابي عضو اللجنة الإعلامية في النادي الذي أدار اللقاء إن الخطة الاستراتيجية للنادي تؤكد أهمية التواصل مع مختلف الجهات الرياضية وغير الرياضية لخلق بيئة نموذجية تسهم بها الأسرة والنادي باختصار الطريق نحو بناء شخصية الأولاد والبنات.

من جهته أوضح أيمن الباروت أن البرلمان العربي للطفل يحث دائما من خلال برامجه على ذلك بتعزيز روح ممارسة الرياضة لبناء شخصية متكاملة.. مثنياً على التجارب المميزة لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في هذا الجانب حيث تعزز هذه الرياضات الثقة بالنفس والقدرات الذهنية والعلمية أيضاً.

وقال إن وجود ناد يتخصص في رياضات الدفاع عن النفس ليكون متنفساً رياضياً مهماً سيكون له شأن مميز على الساحة الرياضية على مستوى الحفاظ على الأبناء ويسهم بالقضاء على الكثير من الحالات السلبية ومنها التنمر كما أنه يعزز روح الألفة وتعزز الطموح للتفوق.. منوها بأهمية الدور القيادي لانضمام الأولاد والبنات للجمعيات أو البرلمانات ودور ذلك في تعزيز شخصيتهم، مقدماً عدداً من النصائح تختص بأهمية تعزيز الثقافة عموماً وثقافة الموهبة التي يتمتع بها الرياضيون.

واختتم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بهذا اللقاء المرحلة الأولى من برنامج «ثقافتنا الرياضية» بعد خمسة لقاءات مهمة سلط خلالها الضوء على أهمية ممارسة رياضات الدفاع عن النفس وأثر الثقافة الرياضية في تطوير الشخصية المجتمعية إضافة إلى التعرف الى الإصابات الرياضية والجانب الذهني والنفسي بجانب لقاءات أخرى أشرفت عليها إدارة التدريب واللجنة الثقافية والمركز الإعلامي بإشراف الإدارة التنفيذية للنادي.