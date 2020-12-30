شكرا لقرائتكم خبر عن تحفيظ القرآن عن بعد في «عقابية دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستخدم جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم الدوائر التلفزيونية المغلقة في تحفيظ القرآن الكريم عن بعد لنزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية بدبي، بحيث يستطيع القائمون على التحفيظ التواصل مع النزلاء مباشرة والإشراف على تحفيظهم وفق القواعد والإجراءات المتبعة في الحالات الاعتيادية.

وأكد المستشار إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم أن الجائزة من خلال حرصها على استمرارية برامج تحفيظ القرآن الكريم في المؤسسات العقابية والإصلاحية تواصل التنسيق مع الجهات المختصة في القيادة العامة لشرطة دبي.

وأشاد بوملحة بدور الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بدبي لتعاونها الدائم مع الجائزة من خلال قيامها بجهد كبير للحفاظ على صحة النزلاء ولعمليات الإرشاد الوقائي والتعقيم المستمر لكافة المرافق والقاعات الخاصة بالتحفيظ.

من جانبه قال محمد الحمادي مدير الموارد البشرية وتقنية المعلومات مشرف البرنامج إن برنامج تحفيظ القرآن الكريم في المؤسسات الإصلاحية والعقابية بدبي قد تحول ومنذ السنة الماضية من التحفيظ المباشر إلى التحفيظ التقني عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة.

وأشار إلى أن برامج التحفيظ تشهد إقبالاً واسعاً من النزلاء، وبلغ عدد الذين سجلوا لدورة الحفظ لعام 2020 أكثر من 284 نزيلاً.. فيما قامت الجائزة بعمل اختبار للفترة الرابعة لعام 2020 خلال الفترة من 20 حتى 27 من شهر ديسمبر الحالي بمشاركة أكثر من 100 نزيل في جميع فروع الجائزة. (وام)

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