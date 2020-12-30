شكرا لقرائتكم خبر عن حبس نادل سرق أموال النزلاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس نادل عربي ثلاثة أشهر وغرامة 11 ألف درهم والإبعاد، بعد إدانته بسرقة مبالغ مالية من نزلاء فندق كان يعمل به.

دارات أحداث الواقعة خلال مارس الماضي حين تقدم عدد من النزلاء بشكوى لدى الفندق بفقد مبالغ مالية من غرفهم، وحسب إفادة مدير أمن الفندق في تحقيقات النيابة فإنه قام بالتحقق من كاميرات المراقبة في الفندق وتبين أن المدان هو من دخل الغرف.

وذكر الشاهد أنه قام بمواجهة النادل بما نسب إليه من تهم بعد آخر شكوى وردت إلى إدارة الفندق حيث أنكر التهم وقدم استقالته وحضر إلى الفندق مره أخرى دون سبب حيث استدعاه مسؤول الأمن واستفسر منه عن الأموال التي بحوزته فاعترف له بجرمه ودأبه على سرقة أموال ومقتنيات النزلاء خلال فترة عمله.

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