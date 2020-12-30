شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان ومبابي وديشامب ضمن الشخصيات المفضلة للفرنسيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختير زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد وديديه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم وكيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان ضمن الشخصيات المفضلة للفرنسيين حسب استطلاع أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام «إيفوب»، نشرت نتائجه صحيفة «لوجورنال دو ديمانش».

ونشرت الصحيفة تصنيف أكثر 50 شخصية مفضلة لدى الفرنسيين، وحل زين الدين زيدان في المركز 12 في القائمة، بينما جاء كيليان مبابي في المركز الـ19 وديديه ديشامب في المركز الـ22.

ويعد هذا الاستطلاع أحد أقدم استطلاعات الرأي الفرنسية٬ خارج الإطار السياسي٬ التي تقترح على الفرنسيين تصنيف الشخصيات التي تحظى بأكبر تقدير لديهم أو التي يحبونها.

وأجري استطلاع الرأي في الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري وشارك فيه 1004 أشخاص يمثلون السكان الفرنسيين في عمر 15 عاماً أو أكثر، وتم ترشيح 80 شخصية مقسمة إلى قسمين يضم كل قسم 40 اسماً، وتم تحديد القسم الأول ليضم أسماء الذكور والقسم الثاني يضم أسماء الإناث.

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