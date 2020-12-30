شكرا لقرائتكم خبر عن إيسيلا: الظفرة مباراة فوق وأخرى تحت والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

أكد الروماني دانييل إيسيلا مدرب بني ياس، أن فريقه يريد استقبال العام الجديد بنتيجة إيجابية أمام ضيفه الظفرة في إطار المرحلة 12 من دوري الخليج العربي، بعد وداع سنة كانت صعبة على الجميع بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأوضح مدرب «السماوي»، أن الظفرة يمتلك نوعية جيدة من اللاعبين، لكن كل ما ينقصهم هو ثبات المستوى؛ حيث إنهم في بعض المباريات يحققون نتائج مميزة ثم نرى بعد ذلك تعثرهم في المباراة التي تليها، لهذا هم فريق يصعب تحديد مستواه وسنرى ما يقدموه أمامنا في المباراة القادمة.

وعن الجاهزية والغيابات كشف المدرب الروماني عن استمرار غياب حسن المحرمي للإصابة مع عودة سلطان الشامسي بعد الإيقاف بسبب تراكم البطاقات في المباراة الماضية

وقال إيسيلا: «نحترم الظفرة بكل تأكيد، لكننا لا نخشى مواجهة أي فريق فنحن نقوم بعملنا على أكمل وجه في التدريبات ونستعد جيداً لكل مباراة نخوضها لهذا هدفنا هو فقط الفوز وتحقيق العلامة الكاملة».

وأضاف: «بني ياس تمكن من تحقيق 7 نقاط من أصل 9 نقاط، وذلك يأتي من العمل الجماعي للفريق ككل؛ حيث إن لاعبي الهجوم ليست وظيفتهم فقط تسجيل الأهداف، وإنما مساعدة الفريق على الخروج بنتيجة إيجابية وهذا ما حدث، لهذا أنا راضٍ تماماً على أداء جميع اللاعبين».

واعترف المدرب الروماني، بأنه كان هناك بعض التراجع في المستوى أمام شباب الأهلي، لكن تم تصحيح الأخطاء.

وبالحديث عن إحصاءاته مع الفريق حتى الآن؛ حيث إنه خاض 15 مباراة تمكن من تحقيق9 انتصارات وسجل 3 خسائر فقط، قال إيسيلا: «أنا راضٍ عن النتائج حتى الآن مع الفريق وآمل بأن يتطور المستوى ويحقق بني ياس نتائج أفضل في قادم الأيام».

وأعرب إيسيلا عن سعادته بتواجد كل من فهد الظنحاني وحسن المحرمي في قائمة المنتخب الوطني؛ حيث أشار إلى أن تمثيل المنتخب يعتبر فخراً لأي لاعب، واستدعاؤهم هو دليل على تطور أدائهم مع الفريق.