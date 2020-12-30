شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يتطلع لنتيجة إيجابية في الشامخة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

وصف الصربي الكسندر فيليسوفينتش، مدرب الظفرة، منافسه بني ياس في مباراة الجولة 12 من دوري الخليج بالفريق الجيد، ومكتمل الخطوط، وقال: نخوض مباراة مهمة سنواجه فيها فريقاً جيداً، ومكتملاً في كل خطوطه، وعملنا على تجهيز فريقنا بجدية وإصرار من قبل اللاعبين، ورغبتهم في تحقيق نتيجة إيجابية في الشامخة.

وكشف فيليسوفينتش عن غياب أربعة لاعبين أساسيين خلال مواجهة بني ياس، وهم: خالد بطي لتراكم البطاقات، وإبراهيم سعيد، وعمران الجساسي، وخالد الدرمكي للإصابة،.

وعن استمرار غياب خالد الدرمكي، وأثره في الفريق أكد مدرب الظفرة أن اللاعب مهم، ومؤثر في مستوى الفريق، وهو من اللاعبين الذين يملكون شخصية داخل الملعب، مبيناً انه يؤدي حالياً تدريبات فردية.

وأشاد فيليسوفينتش بالبرازيلي جواو بيدرو، مهاجم الظفرة المعار إلى بني ياس، والذي يواجه دفاع الظفرة خلال اللقاء، مؤكداً أنه مهاجم جيد، ومتمكن، وأن لاعبي بني ياس يستغلون المساحات التي حوله، مشيراً إلى أن بني ياس ليس بيدرو فقط، وأنه يمتلك لاعبين مميزين في جميع المراكز.