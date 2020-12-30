شكرا لقرائتكم خبر عن مهدي علي: منظومة دفاع شباب الأهلي تحسنت والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ‏دبي: مسعد عبد الوهاب

أكد مهدي علي مدرب شباب الأهلي، جاهزية فريقه لخوض مباراته أمام مضيفه الوصل، الجمعة، في الجولة الـ12 من دوري الخليج العربي بطموح الفوز، معتبراً أن المنظومة الدفاعية لـ«الفرسان» تحسنت.

وأضاف مهدي علي في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: نخوض مباراة مهمة أمام الوصل، وهدفنا تحقيق الفوز، وجميع اللاعبين على استعداد للمباراة، وقدمنا في المباراة السابقة مع بني ياس أداء جيداً خصوصاً المنظومة الدفاعية التي لعبت بروح قتالية حالت دون هز شباك الفريق. ‏ وأضاف: يجب علينا الاستمرار بنفس الروح والأداء الذي قدمناه في المباراة السابقة أمام بني ياس، يعلم اللاعبون أهمية الفوز في المباراة وأثق بهم في تقديم مباراة جيدة.

‏وعن عودة المصابين، قال: كارتابيا يتدرب مع الفريق، ومعظم اللاعبين الذين تلقوا العلاج الفترة السابقة هم الآن على استعداد وتدربوا وعاد للتدريبات كل من أحمد خليل ومحمد مرزوق وكارتابيا وخلال تدريب الخميس ستتضح لنا الرؤية في مشاركتهم من عدمها.

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