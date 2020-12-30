"للمرة الأولى منذ تفشي الوباء".. ألمانيا تسجل 1129 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (أ ف ب)

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمتابعة الصحة العامة، الأربعاء أن 1129 شخصُا توفوا نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا في ألمانيا خلال 24 ساعة. وهذه المرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء التي يتجاوز فيها عدد الوفيات اليومية في ألمانيا حاجز الألف شخص.

توفي أكثر من ألف شخص بسبب إصابتهم بفيروس كورونا في ألمانيا خلال 24 ساعة للمرة الأولى منذ بداية الوباء، حسب أرقام نشرها الأربعاء معهد روبرت كوخ لمراقبة الصحة العامة.

وقال المعهد إن 1129 وفاة و22 ألفا و459 إصابة بكوفيد-19 سجلت في يوم واحد.

وكان أكبر عدد من الوفيات قد سجل قبل ذلك الأربعاء الماضي وبلغ 962 حالة.

وتوفي 32 ألفا و107 أشخاص بالفيروس في ألمانيا منذ بداية الوباء.

وحذر المعهد من أن أرقام الأيام القليلة الماضية لم تكتمل لأن السلطات الصحية للمناطق لم ترسل لهم كل بياناتها بسبب عطلة عيد الميلاد.

وكان عدد الإصابات والوفيات قد سجل انخفاضا كبيرا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكانت ألمانيا قد تمكنت من مكافحة الفيروس في الربيع، لكنها واجهت موجة ثانية قاسية من الوباء اضطرتها لفرض إجراءات حجر جزئي حتى 10 يناير على الأقل.

وبدأت البلاد حملة تطعيم الأحد الماضي، مثل معظم الدول الأوروبية الأخرى.