رئيس الوزراء البريطاني: الوتيرة الهائلة لانتشار كورونا تتطلب اتخاذ إجراءات أكثر صرامة

صرح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي، بأن الحكومة اضطرت إلى فرض قيود أكثر صرامة على أجزاء من إنجلترا بسبب الوتيرة الهائلة لانتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وقال جونسون: "يجب أن نواجه حقيقة أن الوتيرة الشديدة لانتشار هذا المتغير الجديد تتطلب منا الآن اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في بعض المجالات"، وفقا لوكالة سبوتنيك.

كما حث رئيس الوزراء البريطاني المواطنين

على البقاء في منازلهم ليلة رأس السنة لاحتواء تفشي المرض، قائلا: "يجب أن أطلب منك اتباع القواعد أثناء قضاء ليلة غد وأن ترى العام الجديد بأمان في المنزل".

وفى سياقا متصل، أعلن وزير الصحة البريطاني أنه سيتم نقل منطقة ميدلاندز وشمال شرق إنجلترا إلى جانب أجزاء من الشمال الغربي والجنوب الغربي، إلى مستوى

4 من قيود الإغلاق (مشدد) اعتبارا من يوم غد الخميس.

وتعني هذه الخطوة أن حوالي 75 في المائة من السكان يخضعون الآن لطلبات "البقاء في المنزل"، مع انتقال البقية إلى المستوى 3 (الصارم)، الذي يتطلب إغلاق جميع أماكن الضيافة باستثناء الوجبات الجاهزة والدليفري ويفرض قيودا صارمة على جهات الاتصال الاجتماعية.

وتم إصدار التفاصيل من قبل إدارة الصحة والرعاية الاجتماعية قبل لحظات من قيام وزير الصحة مات هانكوك بإلقاء بيان أمام أعضاء مجلس العموم لإطلاعهم على الأرقام المرتفعة لحالات الإصابة والاستشفاء بسبب كورونا.