واشنطن تدين الهجوم على مطار عدن

قالت السفارة الأميركية في اليمن، أن واشنطن أدانت الهجوم على مطار العاصمة اليمنية عدن.

وأضافت السفارة: نقف مع الشعب اليمني في سعيه من أجل السلام وندعم الحكومة الجديدة التي تعمل من أجل مستقبل أفضل لجميع اليمنيين، وفقا لشبكة سكاى نيوز الإخبارية.

وتعرض مطار عدن في وقت سابق من اليوم، بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة إليه، لقصف صاروخي، خلف حسب بيانات وزارة

الصحة، 22 قتيلا على الأقل وأكثر من 50 جريحا.

وحمل وزير الإعلام في حكومة هادي، معمر الإرياني، الحوثيين المسؤولية عن الهجوم، فيما نفت الجماعة وقوفها وراء الاعتداء.

ونفت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية وجود علاقة لها مع الهجوم الذي تعرض له اليوم الأربعاء مطار عدن بالتزامن مع وصول

الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الجديدة إليه.

وكتب عضو المكتب السياسي للجماعة ووزير الإعلام في حكومة الإنقاذ الموالية للحوثيين، ومقرها في صنعاء، ضيف الله الشامي، على حسابه في "تويتر"، أن التصريحات الصادرة عن حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي (المعترف بها دوليا والمدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية) بشأن الانفجارات التي هزت مطار عدن "تثير علامات الاستفهام".

ووصف الشامي تلك التصريحات بأنها محاولة للتغطية على "الجرائم ضد المدنيين" و"تصفية الحسابات البينية" داخل التحالف.