عاجل.. قوات التحالف تعترض طائرة مسيرة حوثية حاولت استهداف قصر المعاشيق في عدن

اعترضت قوات التحالف العربى بقيادة السعودية، و دمرت طائرة مسيرة حوثية حاولت استهداف قصر المعاشيق الرئاسي فى عدن.

وسبق أن أفادت وكالة "رويترز" استنادا إلى شهود سكان محلين بسماع دوي انفجار قرب قصر المعاشيق الذي نقل إليه مجلس الوزراء اليمني بعد الهجوم على مطار عدن.

وتعرض مطار عدن اليوم الأربعاء، بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة إليه، لقصف صاروخي خلف، حسب

بيانات وزارة الصحة اليمنية، 22 قتيلا على الأقل وأكثر من 50 جريحا.

وحمل وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتي تدعمها السعودية، معمر الإرياني، قوات الحوثيين المسؤولية عن الهجوم، فيما نفت الجماعة وقوفها وراء الاعتداء.

وقال رئيس الوزراء اليمنى معين عبد الملك، إن الحكومة لن

تتراجع وستمارس عملها رغم التحديات، مشيرًا إلى أن الهجوم الإرهابي على مطار عدن جزء من الحرب على الدولة اليمنية.

وأضاف عبد الملك - في تغريدة على موقع (تويتر) أوردتها قناة (اليمن) اليوم الأربعاء، "نحن وأعضاء الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن والجميع بخير .. العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن جزء من الحرب التي تشن على الدولة اليمنية وعلى شعبنا ولن يزيدنا إلا إصرارًا على القيام بواجباتنا حتى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والاستقرار".