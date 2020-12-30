مقتل وإصابة مسؤولين يمنيين جراء الهجوم على مطار عدن

أفادت وسائل إعلام محلية يمنية، اليوم الأربعاء ، بأن عددا من المسؤولين اليمنيين قتلوا أو جرحوا جراء الهجوم الذي تعرض له مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة المعترف بها دوليا إليه.

وأكدت مصادر أمنية، أن المدير العام لسجن المنصورة، نقيب اليهري، توفى متأثرا بالجروح التي

تعرض لها جراء قصف المطار، وفقا لروسيا اليوم.

في غضون ذلك، ذكر موقع "يمن اتحادي"، نقلا عن شهود عيان، أن وكيلة وزارة الأشغال العامة، ياسمين العواضي، فارقت الحياة في المستشفى متأثرة بإصابتها جراء الاعتداء.

وأفادت مصادر "المشهد اليمني" بأن نائب وزير النقل الوكيل ناصر الشريف، وقائد قوات الأمن الخاصة في محافظات عدن وأبين ولحج والضالع سليمان ناصر الزامكي أصيبا بجروح بليغة جراء الهجوم.

وأكد الموقع سقوط أفراد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر جراء القصف الصاروخي الذي حملت الحكومة المعترف بها دوليا جماعة الحوثيين المسؤولية عنه.

وأعلنت وزارة الصحة اليمنية ارتفاع الحصيلة الأولية لضحايا الهجوم إلى 22 قتيلا وأكثر من 50 جريحا.