آل جابر: استهداف الحكومة اليمنية عمل إرهابي جبان

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعماراليمن محمد آل جابر، إن استهداف الحكومة اليمنية عند وصولها مطار عدن، عمل إرهابي جبان، يستهدف كل الشعب اليمني وأمنه واستقراره وحياته اليومية، ويؤكد حجم الخيبة والتخبط، الذي وصل له صانعو الموت والتدمير، نتيجة نجاح تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية، ومباشرتها للبدء في مهامها لخدمة الشعب اليمني.

وأضاف آل جابر في تغريدة له على موقع «تويتر»: «سيمضي الاتفاق قدما، وسيتحقق السلام والأمن والاستقرار بعزيمة اليمنيين وحكومتهم الشجاعة، والتحالف بقيادة المملكة مستمر في الوقوف مع الشعب اليمني الشقيق وحكومتة الشرعية».