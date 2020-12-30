التوزيع الجغرافي للإصابات الـ2143 بكورونا.. 54% في جهتي البيضاء والرباط

كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات 2143 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 811 حالة جديدة، منها 627 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وبجهة الشمال، سجلت 340 حالة، منها 184 حالة بطنجة.

وسجلت بجهة الرباط سلا الصخيرات 278 حالة، منها 89 بالصخيرات تمارة.

وبجهة سوس ماسة سجلت 211 حالة، وبجهة مراكش آسفي سجلت 181 حالة، وبجهة الشرق سجلت 94 حالة، ثم 75 بجهة فاس مكناس، و57 حالة ببني ملال خنيفرة، ثم 52 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء، ثم 20 حالة بدرعة تافلالت، و12 حالة بجهة كلميم واد نون، و12 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب.

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