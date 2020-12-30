بسبب كورونا.. وزارة التربية الوطنية تلغي الامتحان الموحد للابتدائي والإعدادي.

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن إلغاء تنظيم الامتحان الموحد المحلي للسنة النهائية للسلك الابتدائي والسلك الإعدادي بسبب الظرفية الوبائية.

وقالت الوزارة اليوم، أنه اعتبارا للوضعية الوبائية التي تعرفها البلاد والمرتبطة بجائحة كورونا، فقد تم اتخاذ قرار إلغاء تنظيم الامتحان الموحد المحلي للسنة النهائية للسلك الابتدائي والسلك الإعدادي.

واعتبرت الوزارة أن هذا القرار، تم اتخاذه انطلاقا من الحرص على ضمان استمرار تقويم تعلمات التلاميذ، طبقا لمرتكزات نظام التقريم الوطني القائم على تكافؤ الفرص والاستحقاق، وتبعا لمتطلبات تأمين السلامة الصحية للتلاميذ ومختلف المتدخلين في العمليات ذات الصلة.

وأحاطت الوزارة المسؤولين الجهويين علما، بأنها ستوافيهم بالاجراءات المترتبة عن هذا القرار، والتي تقول الوزارة أنه سيتم تحديدها في ضوء تطور الوضع الوبائي بالبلاد.