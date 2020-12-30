طنجة.. توقيف ثلاثيني يروج المخدرات بالقرب من أحد المؤسسات الفندقية

تمكنت فرقة الأبحاث، التابعة للشرطة القضائية في ولاية أمن طنجة، مساء أمس الثلاثاء، من توقيف شخص في حالة تلبس بترويج، وحيازة المخدرات، والاقراص الطبية المخدرة.

وحسب بلاغ لولاية أمن طنجة، فإن الموقوف يبلغ من العمر 30 سنة، وكان يعمل على ترويج المخدرات بالقرب من أحد المؤسسات الفندقية في وسط المدينة.

وأضاف البلاغ نفسه أنه خلال توقيف المعني بالأمر وتفتيش سيارته، التي كان يستعملها في تنقلاته، تم حجز 570 غراما من مخدر الشيرا، و 10 لفافات من مخدر الكوكايين، و15 قرصا طبيا مخدرا، ومبلغا ماليا مهما، حصيلة عمليات البيع، وترويج المخدرات، و مبلغ مالي من العملة الأجنبية.

يذكر أن المشتبه فيه وضع رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات مباشرة من النيابة العامة المشرفة على القضية.