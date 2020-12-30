موظفو وموظفات الأمن الوطني في مدينة بني ملال يتبرعون بالدم

نظمت ولاية أمن بني ملال بتنسيق مع المركز الجهوي لتحاقن الدم، أمس الثلاثاء، عملية لتبرع موظفي، وموظفات الأمن الوطني في مدينة بني ملال، والمناطق الحضرية، التابعة لدائرة نفوذها، بالدم، احتضنتها ثكنة المجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام في المدينة نفسها.

وحسب بلاغ لولاية أمن بني ملال، فإن عملية التبرع بالدم المذكورة، تمت في احترام تام للتدابير الاحترازية، والوقائية للحماية من عدوى الإصابة بفيروس كوفيد – 19، وشارك فيها عدد كبير من الموظفين، والموظفات، العاملين بالزي الرسمي، أو الزي المدني، وذلك في إطار مواكبة تنفيذ استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني، الرامية إلى الانخراط الفعلي، والجاد في الحملة الوطنية للتبرع بالدم، التي تهدف إلى تعزيز مخزون هذه المادة الحيوية، الضرورية، لإنقاذ المرضى، خصوصا في ظل هذه الفترة الاستثنائية.

وأضاف البلاغ نفسه أن المبادرة الإنسانية المذكورة تتوخى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي، وتوطيد قيم التضامن، والتآزر، وتكريس المبادرات الأمنية ذات الطابع الإنساني، والاجتماعي، وهي القيم، التي لا تقل أهمية عن الواجب الوطني في الحفاظ على أمن، وسلامة المواطنات، والمواطنين.