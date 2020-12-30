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السعودية تسجل 113 حالة جديدة و10 حالات وفاة بكورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 30 ديسمبر 2020

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم، تسجيل (113) حالة مؤكدة جديدة لفيروس الجديد (COVID -19)ليصبح عدد الحالات المؤكدة ( 362601) حالة، منها (387) حالة حرجة.

 

 

وذكرت الوزارة في بيان لها، انه تم تسجيل (170) حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (353682) حالة، فيما بلغ عدد الوفيات (6214)حالة ، بإضافة (10) حالات وفاة جديدة, لافتة النظر إلى أنه تم إجراء (36149) فحصاً مخبرياً جديداً.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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