السعودية تسجل 113 حالة جديدة و10 حالات وفاة بكورونا

الأربعاء 30 ديسمبر 2020

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم، تسجيل (113) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19)ليصبح عدد الحالات المؤكدة ( 362601) حالة، منها (387) حالة حرجة.



وذكرت الوزارة في بيان لها، انه تم تسجيل (170) حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (353682) حالة، فيما بلغ عدد الوفيات (6214)حالة ، بإضافة (10) حالات وفاة جديدة, لافتة النظر إلى أنه تم إجراء (36149) فحصاً مخبرياً جديداً.