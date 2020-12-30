- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 113 حالة جديدة و10 حالات وفاة بكورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 30 ديسمبر 2020
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم، تسجيل (113) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19)ليصبح عدد الحالات المؤكدة ( 362601) حالة، منها (387) حالة حرجة.
وذكرت الوزارة في بيان لها، انه تم تسجيل (170) حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (353682) حالة، فيما بلغ عدد الوفيات (6214)حالة ، بإضافة (10) حالات وفاة جديدة, لافتة النظر إلى أنه تم إجراء (36149) فحصاً مخبرياً جديداً.