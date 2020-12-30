الأردن تدين التفجيرات الإرهابية في مطار عدن الدولي

الأربعاء 30 ديسمبر 2020

أدانت الحكومة الأردنية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي، اليوم، بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة إلى عدن، وأسفر عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص.

