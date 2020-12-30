الارشيف / اخبار العالم

الأردن تدين التفجيرات الإرهابية في مطار عدن الدولي

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تدين التفجيرات الإرهابية في مطار عدن الدولي والان مع التفاصيل

الأربعاء 30 ديسمبر 2020

أدانت الحكومة الأردنية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي، اليوم، بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة إلى عدن، وأسفر عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص.

 

 

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذا الهجوم الإرهابي الجبان ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وعرقلة الجهود المستهدفة وقف التدهور وإنهاء النزاع وتحقيق السلام وتلبية طموحات الشعب اليمني في النمو والازدهار..معبراً عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا