مصر تستنكر التفجيرات الإرهابية في مطار عدن

الأربعاء 30 ديسمبر 2020

أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم، استهداف مطار عدن الدولي أثناء هبوط طائرة رئيس وأعضاء الحكومة الجديدة، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.



وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، موقف مصر الداعم والمساند لليمن في نضاله لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب اليمني ومواجهة جميع صور الإرهاب وداعميه..مشدداً أن مِثل هذه الأعمال الإرهابية لن تُثني الحكومة اليمنية الجديدة عن المُضي قُدمًا في مهامها لاستعادة مؤسسات الدولة، ومواجهة ما يقف أمامها من تحديات جِسام، سعيًا نحو التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية، وذلك استنادًا لاتفاق الرياض والمرجعيات المُتفق عليها.

وأعرب البيان عن تضامن جمهورية مصر العربية التام مع الجمهورية اليمنية حكومة وشعباً في هذا المُصاب الأليم..مقدمًا خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء للمُصابين.