شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الأوغندية تعتقل مرشح الرئاسة بوبي واين والان نبدء بالتفاصيل

قال مرشح الرئاسة الأوغندي المعارض روبرت كياجولاني، وشهرته ​​بوبي واين، في تغريدة على تويتر إن الشرطة اعتقلته مع فريق حملته الانتخابية في كالانجالا بمنطقة وسط البلاد اليوم الأربعاء. وأثار اعتقاله احتجاجات في جزيرة كالانجالا في بحيرة فيكتوريا حيث تقف طائرة هليكوبتر يعتقد أنصاره أنها ستُستخدم لإعادته إلى العاصمة كمبالا.

وقال شاهد لرويترز، رافضا الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

ويعتبر واين أقوى منافس للرئيس يوويري موسيفيني، الذي يبلغ من العمر 76 عاما، في الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 يناير كانون الثاني.