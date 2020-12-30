شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا تفجيرات عدن إلى 22 قتيلا و50 جريحا والان نبدء بالتفاصيل

أرتفعت حصيلة ضحايا تفجيرات مطار عدن إلى 22 قتيلا و50 جريحا. وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية "إن العمل الغادر الذي استهدفت به ميلشيات الحوثي مطار عدن الدولي صباح اليوم، لن يثني الحكومة عن أداء واجبها"، وفق الموقع الإلكتروني للوزارة.

وأضاف "ارتفع عدد الشهداء جراء استهداف مطار عدن إلى 22 شهيدا كما جرح 50 آخرين من المدنيين والعاملين في مطار عدن الدولي والشخصيات القادمة لاستقبال الحكومة الشرعية".

وأكد المصدر سلامة الحكومة وكافة أعضائها.

وتابع :"لا مجال لعرقلة سير اتفاق الرياض ولن يغير ذلك مسار المعركة الأساسية الساعية إلى تحرير كل اليمن من انقلاب ميلشيات الحوثي".

وأشار المصدر إلى أن أعضاء الحكومة سيباشرون عملهم من العاصمة عدن، وسيبذلون جهدهم للنهوض بالعاصمة وجميع المدن المحررة رغم محاولات ميليشيات الحوثي الفاشلة .

وأردف المصدر: "لا زالت الإجراءات الأمنية اللازمة مستمرة بالتنسيق مع الأشقاء في التحالف لتحديد نوعية هذه المقذوفات و لمعرفة حجم الأضرار الذي خلفه الاستهداف".