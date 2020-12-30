مقتل شخص وإصابة 3 جنود في عدوان إسرائيلي على سوريا

دمشق ـ وكالات: نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر عسكري قوله إن شخصا قُتل وأصيب ثلاثة جنود في “عدوان إسرائيلي” في ريف دمشق.

ونسبت الوكالة إلى المصدر قوله “نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من شمال الجليل، استهدف وحدة من دفاعنا الجوي في منطقة النبي هابيل بريف دمشق”.

وأحجمت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي عن التعليق على التقرير.

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