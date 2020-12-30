خالد النبهاني يدعو لضرورة تفعيل دور الأمن الاستخباراتي للتصدي للإرهاب النووي خلال مشاركته بالندوة العربية للطاقة الذرية

في السياسة 30 ديسمبر,2020 نسخة للطباعة

مسقط ـ الخليج 365: دعا البروفيسور خالد بن سيف النبهاني الذي يعمل بروفيسورا زائرا بجامعة ميموريال الكندية خلال مشاركته في الندوة الافتراضية للهيئة العربية للطاقة الذرية، التي عقدتها بالتعاون مع سديم للطاقةعلى مدار يومي 27 و28 ديسمبر الجاري حول الأمن النووي، إلى ضرورة تفعيل دور الأمن الاستخباراتي النووي للتصدي للإرهاب النووي.

وقد ألقى النبهاني المحاضرة الرئيسية في الندوة تحت عنوان: (دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز منظومة الأمن النووي ومكافحة الإرهاب النووي ومشاركة تجربة ودور سلطنة عمان في تعزيز الأمن النووي محليًا ودوليًا)، داعيا إلى ضرورة تفعيل وإدخال أحدث ما وصل اليه العلم من تقنية في حماية الشبكات الرقمية من خطر التسلل وتفعيل دور الأمن الاستخباراتي النووي للتصدي للإرهاب النووي والعملاء النوويين بما لا يتعارض مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية كاتفاقية قمع أعمال الإرهاب النووية واتفاقية حماية المواد النووية وغيرها من الاتفاقيات الدولية، حيث إن الأمن النووي لا يخص دولة نووية بعينها، بل هو قضية أمن وطني ودولي، كون أي تهديد أو خطر نووي يعتبر عابرًا للحدود.

وأشاد النبهاني بتجربة السلطنة ودورها البارز في تعزيز الأمن النووي محليًا ودوليًا، أهمها الدور المشرف الذي لعبته السلطنة في الاتفاق النووي التاريخي الإيراني ودول (٥+١) لما تمتلكه السلطنة من إرث سياسي حيادي تاريخي حظى بالاحترام الدولي وثقة الدول العظمى لتولي قيادة المفاوضات والتيسير في أحد أهم وأصعب الملفات السياسية على المستوى الدولي وهو الملف النووي الإيراني.

كما أشار النبهاني إلى الدور البارز الذي تلعبه السلطنة في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله الذي جعلها تصنف للمرة الثامنة عالميا بأنها دولة ذات درجة صفر إرهاب، وفقا للتصنيف الدولي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، لاسيما الإرهاب النووي فقد انضمت السلطنة ووقعت على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية النووية؛ منها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وفقًا للمرسوم السلطاني (٩١/ ٩٦) والتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وفقا للمرسوم السلطاني (٤٣/ ٢٠٠٣)، واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وفقا للمرسوم السلطاني (٣٣/ ٢٠٠٣)، واتفاقية الأمان النووي وفقا للمرسوم السلطاني (٣٠/ ٢٠١٣) وفي المقابل نوّه البروفيسور النبهاني بأهمية تعزيز منظومة الأمن النووي للسلطنة ومواكبتها لأحدث ما وصل إليه العلم في مجال الأمن النووي.

وقد هدفت الندوة التي شارك بها عدد من الخبراء والعلماء العرب في مجال الأمن النووي، إلى إيجاد منصة عربية لتبادل المعرفة والخبرات للمهتمين بقضايا الأمن النووي، وتسهيل التعاون الإقليمي المستدام، والتنسيق بين المنظمات والمؤسسات الدولية لتعزيز الأمن النووي في ظل انتشار الاستخدام السلمي للطاقة الذرية والمنشآت النووية في المنطقة، إلى جانب الانتشار الأفقي والرأسي لدول النادي النووي والدول النووية خارج اتفاقية الحد من الانتشار النووي، الأمر الذي يحتم توفير الحماية اللازمة لتأمين أمن وسلامة المرافق النووية من خطر الإرهاب النووي أو الحيازة والإتجار غير المشروع للمواد النووية في السوق النووية السوداء الذي يشكل تهديدا للأمن القومي والدولي.

وناقشت الندوة المبادئ الأساسية للأمن النووي، واستدامة الأنظمة الوطنية للأمن النووي، والاتفاقيات والصكوك الدولية، وكذلك التقنيات الحديثة في تعزيز منظومة الأمن النووي كأجهزة الذكاء الاصطناعي، والجوانب السياسية والمؤسساتية.