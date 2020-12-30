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حصيلة قياسية لوفيات كورونا في بريطانيا

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أعلنت وزارة الصحة البريطانية، الأربعاء، تسجيل 981 وفاة جديدة بفيروس في ارتفاع كبير لهذا المؤشر.
وتشير هذه البيانات إلى ارتفاع كبير للوفيات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا حيث بلغ هذا المؤشر يوم 27 ديسمبر 316، وفي 28 ديسمبر 357، وفي 29 ديسمبر 414، وتعتبر حصيلة اليوم الأعلى من نوعها منذ 24 أبريل.

ولفتت الوزارة، في إحصائية جديدة، إلى ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى "COVID-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 50023، ليصل إلى مستوى 2432888 حالة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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