حصيلة قياسية لوفيات كورونا في بريطانيا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، الأربعاء، تسجيل 981 وفاة جديدة بفيروس كورونا في ارتفاع كبير لهذا المؤشر.
وتشير هذه البيانات إلى ارتفاع كبير للوفيات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا حيث بلغ هذا المؤشر يوم 27 ديسمبر 316، وفي 28 ديسمبر 357، وفي 29 ديسمبر 414، وتعتبر حصيلة اليوم الأعلى من نوعها منذ 24 أبريل.
ولفتت الوزارة، في إحصائية جديدة، إلى ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 50023، ليصل إلى مستوى 2432888 حالة.
ولفتت الوزارة، في إحصائية جديدة، إلى ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 50023، ليصل إلى مستوى 2432888 حالة.