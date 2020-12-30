بسبب الجائحة.. ليفربول يواجه مانشستر يونايتد بدون جمهور

ويلعب ليفربول مبارياته على ملعبه "أنفيلد" منذ بداية ديسمبر الجاري، بحضور الجماهير بحد أقصى 2000 شخص.

صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، أكدت أن "ليفربول سيخوض أولى مبارياته في 2021 على ملعبه بدون جماهير، والتي ستكون أمام مانشستر يونايتد، بعد أن تم نقل منطقة ميرسيسايد إلى قيود المستوى الثالث".



ليفربول يواجه مساء اليوم نظيره نيوكاسل على ملعب سانت جيمس بارك، ثم ساوثهامبتون في ملعب سانت ميري يوم 4 كانون الثاني.

وفي 8 كانون الثاني يحل ليفربول ضيفًا على أستون فيلا في ملعب فيلا بارك، قبل أن يستضيف مانشستر يوناتيد في قمة الدوري الإنجليزي 17 من الشهر ذاته بملعب انفيلد رود.

