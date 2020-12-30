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التعليم تعلن استمرار التقديم الى الدراسة المسائية لـ'ذوي الشهداء' حتى هذا الموعد

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، استمرار التقديم إلى الدراسة المسائية "ضمن قناة ذوي الشهداء" حتى السابع من الشهر المقبل.
وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "التقديم إلى الدراسة المسائية يستمر إلى غاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الموافق السابع من كانون الثاني المقبل".

وأوضح، أن هناك "كليات وأقساماً استحدثت فيها الدراسة المسائية وقد أضيفت إلى هذه القناة وهي متاحة للتقديم عبر البوابة الإلكترونية (www.dirasat-gate.org)"، مضيفاً أن "الطالب الذي سبق له التقديم يمكن أن يعدل خياراته على وفق رغبته في ضوء الكليات والأقسام التي استحدثت فيها الدراسة المسائية".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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