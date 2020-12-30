بسبب كورونا.. تأجيل مباراة توتنهام وفولهام في البريميرليج

يأتي القرار بحسب الصحيفة الشهيرة نظرًا لتفشي فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، في الجانب الغربي من العاصمة البريطانية "لندن".

وكانت الصحيفة قد أفادت يوم أمس، الثلاثاء، أن إقامة المباراة في موعدها اليوم الأربعاء، في محل شك.



وفسرت "ذا أثلتيك" السبب بأن هناك عددا من لاعبي فولهام والعاملين بالنادي قد أصيبوا بفيروس كورونا كما كان الحال في مانشستر سيتي والذي أجبر الدوري الإنجليزي على تأجيل مباراته يوم الإثنين الماضي، أما إيفرتون.

وسخر جوزيه مورينيو من المسؤولين في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" منذ قليل بسبب عدم معرفتهم بلعب المباراة أم لا.

ونشر مورينيو فيديو عبر حسابه يوضح تواجد لاعبي وطاقم توتنهام الفني في فندقه في انتظار القرار وكتب: "المباراة في تمام الساعة السادسة (بتوقيت إنجلترا)، لكننا ما زلنا لا نعرف إذا كنا سنلعبها أم لا، هذا هو الوضع في الدوري الأفضل في العالم".

