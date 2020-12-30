التحالف يدمر مسيرة حوثية "مفخخة" باتجاه قصر المعاشيق بعدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دمرت الدفاعات الجوية للتحالف العربي في اليمن، مساء اليوم الأربعاء، مسيرة حوثية مفخخة باتجاه قصر المعاشيق في عدن.

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، تدمير وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثي لاستهداف قصر المعاشيق بمدينة عدن.

وكان شهود عيان، أكدوا في وقت سابق، سماع دوي انفجار قرب قصر المعاشيق الذي نقل إليه أعضاء مجلس الوزراء اليمني بعد هجوم على مطار عدن، بحسب وكالة رويترز.

وفي وقت سابق أيضاً، أفاد مراسل ”الخليج 365” بأنه لم يصب أي من أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة إثر الانفجارين اللذين استهدفا مطار عدن الدولي لحظة وصولهم إلى العاصمة المؤقتة لتولي مهامهم.

ووقع انفجاران مصحوبان بإطلاق نار قي مطار عدن، لدى وصول طائرة الحكومة، ما أسفر عن سقوط عدد غير معروف من القتلى والجرحى.