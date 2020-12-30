القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دمرت الدفاعات الجوية للتحالف العربي في اليمن، مساء اليوم الأربعاء، مسيرة حوثية مفخخة باتجاه قصر المعاشيق في عدن.
وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، تدمير وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثي لاستهداف قصر المعاشيق بمدينة عدن.
وكان شهود عيان، أكدوا في وقت سابق، سماع دوي انفجار قرب قصر المعاشيق الذي نقل إليه أعضاء مجلس الوزراء اليمني بعد هجوم على مطار عدن، بحسب وكالة رويترز.
وفي وقت سابق أيضاً، أفاد مراسل ”الخليج 365” بأنه لم يصب أي من أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة إثر الانفجارين اللذين استهدفا مطار عدن الدولي لحظة وصولهم إلى العاصمة المؤقتة لتولي مهامهم.
ووقع انفجاران مصحوبان بإطلاق نار قي مطار عدن، لدى وصول طائرة الحكومة، ما أسفر عن سقوط عدد غير معروف من القتلى والجرحى.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يدمر مسيرة حوثية "مفخخة" باتجاه قصر المعاشيق بعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.