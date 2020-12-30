الأجندة التشريعية الأمريكية.. "مهمة صعبة" في انتظار بايدن ونائبته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتوجه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كاملا هاريس إلى جورجيا خلال أيام للمشاركة في حملة انتخابية للسيطرة على مجلس الشيوخ.

ومن المقرر أن يشارك الرئيس المنتخب ونائبته في حملتين لمرشحين ديمقراطيين في انتخابات الإعادة التي يمكن أن تحدد الحزب الذي سيسيطر على مجلس الشيوخ، وبالتالي مصير الأجندة التشريعية للإدارة القادمة.



وذكر بيان لفريقهما الانتقالي، الأربعاء، أن هاريس ستسافر إلى مدينة سافانا في اليوم الثالث من الشهر القادم من أجل الدعاية للمرشحين جون أوسوف ورافائيل وارنوك في انتخابات الإعادة المقررة 5 يناير/كانون الثاني.

ويتوجه بايدن، الذي سيتسلم السلطة يوم 20 يناير، إلى مدينة أتلانتا، عاصمة جورجيا، في اليوم التالي من سفر نائبته.

وإذا فاز الحزب الديمقراطي بالمقعدين سيكون مجلس الشيوخ منقسما مناصفة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وبالتالي سيكون الصوت المرجح لهاريس، والسيطرة على مجلسي الكونجرس للحزب الديمقراطي.

والمنافسان الجمهوريان لأوسوف وارنوك هما كيلي لوفلر وديفيد بيرديو.

وفي حالة فوز الحزب الجمهوري بالمقعدين أو أحدهما، فسوف يحتفظون بأغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ وسيكون بوسعهم عرقلة الأهداف التشريعية لبايدن ومرشحيه القضائيين.