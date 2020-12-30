شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 113 حالة جديدة و10 حالات وفاة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم، تسجيل (113) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19)ليصبح عدد الحالات المؤكدة ( 362601) حالة، منها (387) حالة حرجة.



وذكرت الوزارة في بيان لها، انه تم تسجيل (170) حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (353682) حالة، فيما بلغ عدد الوفيات (6214)حالة ، بإضافة (10) حالات وفاة جديدة, لافتة النظر إلى أنه تم إجراء (36149) فحصاً مخبرياً جديداً.

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تسجل 113 حالة جديدة و10 حالات وفاة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.