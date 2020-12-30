شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تمدد مهلة مخالفي الإقامة لتعديل الأوضاع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدر وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر العلي قراراً بتمديد مهلة تعديل الأوضاع لمخالفي قانون الإقامة، التي تنتهي يوم غد الخميس، وذلك حتى نهاية يناير المقبل 2021، في إطار منح فرصة أخرى لمخالفي الإقامة من أجل تعديل أوضاعهم، والتسهيل عليهم.



ووفقا لصحيفة القبس نص القرار الصادر، على أن من لم يقم بتعديل أوضاعه من المخالفين خلال المهلة الجديدة، ستوقع عليه العقوبات المقررة قانونياً، ولن يتم الترخيص له بالإقامة، ويتم إبعاده عن البلاد، ولا يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى.

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تمدد مهلة مخالفي الإقامة لتعديل الأوضاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.