الصين تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا وكوريا الجنوبية 1050

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء أن البر الرئيسي الصيني سجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، انخفاضا من 27 في اليوم السابق.



وقالت اللجنة في بيان إن 17 من الحالات الجديدة لقادمين من الخارج.

وأضافت أن الحالات المحلية السبع سُجلت في إقليمي لياونينغ وهيلونغجيانغ بشمال شرق البلاد والعاصمة بكين.

وذكرت اللجنة أنها رصدت 17 حالة بدون أعراض، ارتفاعا من ثماني حالات مماثلة في اليوم السابق.

ولا تدرج الصين مثل هذه الإصابات على أنها حالات مؤكدة.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين إلى 87027 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

أما كوريا الجنوبية فسجلت 1050 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 وفاة إضافية.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن السلطات الصحية أن حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد ارتفعت بذلك إلى 59 ألفا و773.

كما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 879 وفاة.