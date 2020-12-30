شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» يدمر مسيرة حوثية فوق قصر المعاشيق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دمرت دفاعات قوات تحالف دعم الشرعية في عدن مساء اليوم (الأربعاء) مسيرة حوثية مفخخة أطلقت نحو قصر المعاشيق الذي تقيم فيه الحكومة اليمنية الجديدة. وبحسب قناة «العربية» فإن دوي الانفجار الذي سمع بالقرب من قصر المعاشيق ناتج عن اعتراض طائرة مسيرة حوثية مفخخة كانت تخطط لاستهداف مقر الحكومة.

وأفاد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية اليمنية بأن العمل الغادر الذي استهدفت به مليشيا الحوثي مطار عدن الدولي لن يثني الحكومة عن أداء واجبها ولا مجال لعرقلة سير اتفاق الرياض ولن يغير ذلك مسار المعركة الأساسية الساعية إلى تحرير اليمن من الانقلاب.

وقال المصدر في بيان نشره الموقع الرسمي للوزارة إن أعضاء الحكومة سيباشرون عملهم من العاصمة عدن وسيبذلون جهدهم للنهوض بها وجميع المدن المحررة رغم محاولات مليشيا الحوثي الفاشلة، مضيفاً: ارتفع عدد الشهداء جراء استهداف مطار عدن الى 22 شخصا كما جرح 50 آخرون من المدنيين والعاملين في مطار عدن الدولي والشخصيات القادمة لاستقبال الحكومة الشرعية، مؤكدا سلامة الحكومة وكافة أعضائها.

وشدد المصدر بالقول: «لا تزال الإجراءات الأمنية اللازمة مستمرة بالتنسيق مع الأشقاء في التحالف لتحديد نوعية هذه المقذوفات ولمعرفة حجم الأضرار الذي خلفه الاستهداف»، لافتاً إلى عزم قيادة وزارة الداخلية على تأدية واجبها بما يخدم الوطن والشعب في عموم المناطق المحررة.