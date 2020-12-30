الإعلان عن مقتل 22 شخصاً في هجوم مطار عدن.. وأنباء عن انفجار جديد قرب القصر الذي نقل إليه مجلس الوزراء اليمني

أعلنت وزارة الصحة اليمنية، اليوم الأربعاء، سقوط 22 قتيلًا وأكثر من 50 جريحًا جراء تفجير مطار عدن الذي وقع صباح اليوم.

وأفادت وسائل إعلام يمنية، بأن هناك أنباء عن مقتل مسئول أمني كبير في انفجار مطار عدن.

ووقع الانفجار بعدما وصل وزراء الحكومة اليمنية الجديدة إلى مطار عدن، مخلّفاً عدد من القتلة والجرحى.

وذكرت قناة "العربية" أن هناك معلومات تفيد باستخدام طائرات مسيرة مفخخة، في الهجوم على مطار عدن، لاستهداف الحكومة اليمنية الجديدة، فور وصولها.

وأفادت القناة بأنه تم نقل وزراء الحكومة اليمنية إلى قصر المعاشيق، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، دون تعرضهم لأي إصابات نتيجة الانفجار.

وأشارت إلى أن أعضاء الحكومة كانوا متواجدين داخل الطائرة لحظة الإنفجار، فيما أصيب عدد من المسئولين المحليين المتواجدين داخل صالة استقبال المطار.

وحمّل وزير الإعلام في حكومة هادي، معمر الإرياني، مليشيات الحوثي الانقلابية المسئولية عن الهجوم، فيما نفت الجماعة وقوفها وراء الاعتداء.

مصر تدين

في سياق متصل، أدانت الخارجية المصرية، استهداف مطار عدن بالجمهورية اليمنية، أثناء هبوط طائرة رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة.

وأكدت الخارجية المصرية في بيانها مجددًا موقفها الثابت من دعم ومساندة اليمن في نضاله لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق ومواجهة كافة صور الإرهاب وداعميه.

وشددت على أن مِثل هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة لن تُثني الحكومة اليمنية الجديدة عن المُضي قُدمًا في مهامها لاستعادة مؤسسات الدولة، ومواجهة ما يقف أمامها من تحديات جِسام، سعيًا نحو التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية، وذلك استنادًا لاتفاق الرياض والمرجعيات المُتفق عليها.

وأعربت مصر عن تضامنها مع اليمن الشقيق، حكومة وشعبًا، في هذا المُصاب الأليم، وتتقدّم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا والتمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين.

تفجير جديد

وذكرت وكالة "رويترز"، نقلاً عن سكان، إنه تم سماع دوي انفجار قرب قصر المعاشيق الذي نقل إليه مجلس الوزراء اليمني بعد الهجوم على مطار عدن.

ولم يتضح سبب الانفجار، كما لم ترد تقارير عن إصابات.