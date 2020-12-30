"إعادة الإعمار والتنمية".. جلسة نقاشية لإعلاميي جنوب السودان بدورة وزارة الإعلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

التقت الدكتورة رانيا حسين، مدرس العلوم السياسية بكلية الدراسات الأفريقية العليا، اليوم، مع إعلاميي دولة جنوب السودان فى رابع أيام فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة التي تنظمها وزارة الدولة للإعلام، وذلك في جلسة نقاشية بعنوان "إعادة الإعمار والتنمية في جنوب السودان.. الفرص والتحديات".

تناولت الجلسة الحديث عن إعادة الإعمار في أعقاب انتهاء الصراعات، خاصة في جنوب السودان، بالإضافة إلى مفهوم إعادة الإعمار والأسس الرئيسية التي يقوم عليها، والخبرة الأفريقية في مجال إعادة الإعمار في إطار الاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية الفرعية.

واستعرضت الدكتورة رانيا حسين، نماذج جهود إعادة الإعمار في جنوب السودان والتحديات التي تواجه هذه الجهود.

وتطرقت مدرس العلوم السياسية إلى دور الإعلاميين في معالجة الصراعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك دورهم في التعريف بجهود إعادة الإعمار في الدولة.

ينتظم في هذه الدورة 17 إعلاميا من دولة جنوب السودان، وتستمر لمدة 4 أسابيع.​